Statistiques sur la fête des Pères

Dimanche, c’est la fête des Pères et un peu plus de 32 % des Québécois le souligneront (50 % pour la fête des Mères), selon le plus récent sondage réalisé par L’Observateur pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

Comment?

Pour 51 %, un repas en famille, une hausse notable par rapport à l’an dernier (42 %) ;

Les cadeaux qui seront offerts sont en majorité ceux-ci:

32 % cartes-cadeaux

31 % vin et alcool

20 % billets de spectacle/sorties culturelles

20 % vêtements pour hommes et accessoires de mode

19 % livres et musique

16 % produits technologiques

De plus, 31 % des consommateurs prévoient magasiner sur Internet et 20 % y achèteront leurs cadeaux.

À cette occasion les Québécois prévoient dépenser 58 $ en moyenne cette année (c’était 72 $ pour les mères).

*Le sondage est réalisé auprès d’un panel d’internautes de l’Observateur réunissant 1000 répondants entre le 3 et le 12 mai 2019.

(Source : Conseil québécois du commerce de détail)