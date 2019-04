«Street Fighter III»: de nouvelles images du match légendaire de 2004

En 2004, un match de Street Fighter III lors d’Evo allait devenir légendaire. Et, grâce à Kotaku, on a de nouvelles images du moment épique.

Daigo Umehara et Justin Wong s’affrontaient en demi-finales de Street Fighter III: 3rd Strike à EVO 2004, qui avait lieu en Californie. Ça n’allait pas très bien pour Daigo «The Beast» Umehara, qui jouait avec Ken alors que Wong jouait avec Chun-Li.

Dans un vrai coup de théâtre, Daigo s’est repris et a su parer 15 coups consécutifs de Wong alors qu’il ne lui restait qu’un seul point de «vitality». Les images sont toujours aussi spectaculaires, près de 15 ans plus tard.

Les adversaires étaient deux des plus grands athlètes de jeux de combats de l’époque. Et leur rivalité a causé le «Evo Moment 37» (ou Daigo Parry), l’un des moments les plus emblématiques de l’e-sport de fighting games.

Merci à Kotaku d’avoir partagé cette vidéo qui, soyons honnêtes, nous rend un peu émotives.