[VIDÉO] Streets of Rage 4: les premières images du gameplay sont sorties et donnent le goût de se battre!

Avis aux loubards, l’heure de la bagarre vient de sonner!

Guard Crush Games, un studio basé à Montréal, l’éditeur et développeur Dotemu et les développeurs Lizardcube – en association avec Sega – offrent enfin des images de Streets of Rage 4, et ça nous donne le goût d’apprendre à nous battre!

Dans la courte vidéo de 40 secondes, on retrouve Axel et Blaze, réunis à nouveau pour combattre tous les vilains sur leur passage.

Accompagné d’une musique délirante et très rétro, le style des tableaux et des personnages rappelle un mélange très street art de The World Ends with You et du remake de Wonder Boy: The Dragon’s Trap, qui a d’ailleurs été développé par Lizardcube.

Un retour très attendu par les fans, étant donné que le dernier jeu de la série remonte à 1994, sur la Sega Genesis/Megadrive.

Beaucoup de questions!

Malheureusement, on ne sait toujours pas si d’autres personnages de la série seront rajoutés.

Est-ce que Yuzo Koshiro signera à nouveau la trame sonore? Ça reste à voir.

De plus, la date de sortie n’est toujours pas annoncée.

À suivre!