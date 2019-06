Suicide chez les Autochtones: les femmes et les jeunes plus à risque

S’il est connu depuis longtemps que le taux de suicide chez les Autochtones est largement supérieur à celui du reste de la population canadienne, une nouvelle étude démontre que cet écart est encore plus important chez les jeunes et les femmes.

Selon les données publiées vendredi par Statistique Canada, le suicide chez les femmes des Premières nations est un véritable fléau. Elles sont en effet cinq fois plus à risque de s’enlever la vie que les femmes non autochtones.

Bien que la différence entre les hommes des Premières nations et ceux qui ne sont pas autochtones est moindre, la situation reste aussi extrêmement préoccupante. Les hommes des Premières nations sont 2,4 fois plus nombreux à commettre l’irréparable que les autres Canadiens.

Chez les Inuit, qui ne font pas partie des Premières nations, le taux de suicide est neuf fois plus élevé que dans la population non autochtone, homme et femmes confondus.

L'isolement en partie responsable

Les disparités sont encore plus alarmantes quand on compare des groupes d’âge spécifiques et qu’on s’intéresse au lieu de résidence.

Par exemple, les hommes inuit de 15 à 24 ans qui habitent sur leur territoire ancestral, dans le Grand Nord, sont 30 fois plus nombreux à se suicider que les hommes canadiens non autochtones. Le taux de suicide des jeunes hommes des Premières nations qui vivent dans les réserves est quant à lui six fois plus élevé que celui pour les autres garçons de cet âge.

L’isolement est d’ailleurs l’un des facteurs cités par les chercheurs pour expliquer des différences aussi dramatiques entre la situation des Autochtones, Inuit comme Premières nations, et le reste de la population. En plus du facteur géographique, les auteurs de l'étude, Mohan B. Kumar et Michael Tjepkema, ont remarqué que le revenu, l’état matrimonial et le niveau de scolarité, notamment, ont eu un impact déterminant sur les données qu’ils ont analysées entre 2011 et 2016.