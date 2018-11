Suisse: six morts dans l’incendie d’un immeuble, une personne arrêtée

Six personnes dont des enfants sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi dans l’incendie d’un immeuble à Soleure (nord-ouest de la Suisse) qui semble avoir été causé par un mauvais usage d’ « articles pour fumeurs », a annoncé la police.Une personne a été arrêtée, a annoncé dans la soirée la police cantonale dans un communiqué.

Selon la police, « il y avait plus de 20 personnes dans le bâtiment » au moment de l’incendie, et la plupart d’entre elles ont été évacuées avec l’aide des pompiers. Mais « les secours sont arrivés trop tard pour six personnes, parmi lesquelles des enfants », a-t-elle indiqué.

Parmi les rescapés, quatre personnes ont dû être hospitalisées, dont certaines grièvement blessées, a précisé la police.

Selon les premières conclusions de l’enquête, une « utilisation incorrecte d’articles pour fumeurs » semble être à l’origine de l’incendie qui a ravagé plusieurs appartements de ce petit bâtiment de trois étages, mais la police n’a pas donné plus de précision.

Un employé d’un bureau de poste situé non loin du bâtiment où l’incendie s’est déclaré a indiqué à 20Minuten.ch que des demandeurs d’asile vivaient dans l’immeuble. Selon le gérant d’un café du quartier interrogé par l’AFP, des Erythréens se trouveraient parmi les victimes.

La police n’a pas souhaité cependant donner d’informations sur les victimes, soulignant que le travail d’identification se poursuit.

Selon la police, « un habitant de l’immeuble a remarqué vers 2h10 (1h10 GMT) de la fumée dans l’escalier de l’immeuble » et a prévenu les secours.

« Au début j’ai pensé que le temps était incroyablement brumeux, puis j’ai vu de la lumière bleue et entendu les sirènes », a raconté un voisin au site 20Minuten.ch. Il a ajouté avoir entendu par la suite les cris des personnes piégées dans l’immeuble et avoir aperçu un enfant être ranimé par les secours.

La majorité des habitants de l’immeuble a pu être évacuée par les pompiers. Ceux de l’immeuble mitoyen avaient également été évacués par précaution, avant de pouvoir rentrer chez eux.

Le feu a pris « dans les étages inférieurs et a provoqué des fumées importantes », a souligné la police qui cherche désormais à déterminer les causes exactes de l’incendie.

Le bâtiment sinistré se situe dans le centre-ville de Soleure, non loin de la gare. La façade du bâtiment a résisté au feu mais l’intérieur des appartements était noirci par les flammes, selon un photographe de l’AFP.

S’exprimant sur 20minuten.ch, le maire de Soleure, Kurt Fluri, s’est déclaré profondément affecté. « Je suis terriblement désolé. Je suis avec les proches et j’espère que les blessés se rétabliront rapidement ».

M. Fluri a souligné l’importance de la fumée: « on ne pouvait pas lui échapper. Certains semblent avoir sauté par la fenêtre », a-t-il affirmé.