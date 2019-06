SuWu: le resto parfait pour bruncher quand on est lendemain de veille

Un verre de vin le vendredi soir peut rapidement se transformer en une bouteille, deux shooters et une pinte de bière. Personne n’est à l’abri. Heureusement, il existe de bons restos où se remettre de ses écarts... Comme le SuWu.

Cette adresse du boulevard Saint-Laurent est un arrêt obligatoire pour tous ceux et celles qui ont besoin de faire le plein de confort food.



Durant les week-ends, le menu du SuWu est rempli de plats plus décadents les uns que les autres dont les beignets New Orleans, le Egg McMullin (avec patates style SuWu) et le toast aux avocats sur pain brioché.

Sarah Babineau, photographe et collaboratrice pour Silo 57, a goûté au menu brunch de l’endroit (après une soirée arrosée), voyez ci-haut comment s’est déroulée son expérience!



SuWu

3581, boul. Saint-Laurent





