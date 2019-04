Les Blue Jackets marquent l’histoire, le Lightning éliminé en 4 matchs

Les Blue Jackets ont écrit une nouvelle page d’histoire en complétant le balayage du Lightning de Tampa Bay avec un gain de 7 à 3, mardi à Columbus.

À leur 18e saison d’existence, ils ont atteint la deuxième ronde des séries pour la première fois en plus de devenir la première formation de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à balayer les gagnants du trophée des Présidents, remis à l’équipe ayant amassé le plus de points en saison régulière, au premier tour.

Le Québécois Pierre-Luc Dubois s’est illustré dans la victoire avec une récolte de trois points, dont un but, tandis que Seth Jones, Matt Duchene et Oliver Bjorkstrand ont obtenu un filet et une mention d’aide.

Alexandre Texier, Artemi Panarin et Duchene ont tous marqué dans un filet désert. Texier a aussi déjoué Andrei Vasilevskiy plus tôt dans la rencontre.

La réplique du Lightning est venue des bâtons de Steven Stamkos, Cédric Paquette et Brayden Point.

Sergei Bobrovsky a été solide devant la cage des Jackets avec 30 arrêts.

Vasilevskiy a failli quatre fois sur 22 lancers.

Les Jackets auront rendez-vous avec les gagnants de la série opposant les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto. Les Leafs, qui mènent 2-1, accueilleront les Bruins mercredi.