Thaïlande: la balance du pouvoir à un parti pro-marijuana

Bangkok | Un petit parti qui a fait campagne pour la légalisation du cannabis se retrouve en position d’arbitre après les élections en Thaïlande, courtisé par les deux principales factions pour espérer remporter une majorité à la Chambre des représentants.

Deux forces politiques s’affrontent à l’issue des législatives du 24 mars, les premières organisées dans le royaume depuis la prise de pouvoir de la junte militaire en mai 2014.

Numériquement, la faction pro-armée, le Palang Pracharat, a engrangé le plus de voix, mais le principal parti d’opposition lié à l’ex-premier ministre en exil Thaksin Shinawatra, bête noire de lajunte, a raflé davantage de sièges à la Chambre basse, d’après des résultats préliminaires.

Le chef de la junte, le général Prayut Chan-O-Cha, devrait conserver son poste de premier ministre, car il s’est assuré le soutien des 250 Sénateurs nommés par les militaires.

Mais s’il veut disposer de la majorité à la Chambre des représentants, il doit se trouver des alliés.

Et le parti Bhumjaithai (Fierté Thaïe), qui a fait campagne pour la libéralisation du cannabis, peut faire à lui seul basculer la tendance.

Fondé en 2008 par le fils d’un magnat de la construction, il a remporté d’ores et déjà 39 sièges de députés.

Les résultats définitifs seront annoncés d’ici le 9 mai.

« Nous irons avec le parti qui acceptera nos politiques », a déclaré mercredi le chef du mouvement, Anutin Charnvirakul dans un entretien à l’AFP.

« Je veux que tout le monde se rassemble et cherche la meilleure solution pour le pays », a-t-il ajouté, insistant sur le fait qu’il ferait alliance avec celui qui défendrait le plus la cohésionde la nation et la monarchie.

Depuis sa prise de pouvoir en 2014, Prayut Chan-O-Cha se présente en protecteur de la famille royale et de l’unité du pays, qui a connu deux coups d’État depuis 2006.

La Thaïlande a approuvé en décembre l’utilisation du cannabis à des fins médicales, une première en Asie du Sud-Est.

Le Bhumjaithai souhaite aller plus loin en permettant aux ménages de cultiver quelques plants chez eux.