The Umbrella Academy reviendra pour une deuxième saison

La très populaire série Netflix The Umbrella Academy sera de retour pour une deuxième saison, confirme Screen Rant.

Ce n’est pas une grande surprise, car la fin de la première saison laissait beaucoup de place à une suite, mais c’est quand même une bonne nouvelle. On va éviter de vous divulgâcher le «cliffhanger»!

Bande-annonce première saison

La série est une adaptation des bandes dessinées Umbrella Academy, créées en partie par Gerard Way de My Chemical Romance pour Dark Horse Comics. L’adaptation Netflix met en vedette Ellen Page, David Castaneda, Tom Hopper et Mary J. Blige.

Même si la série est arrivée sur Netflix en février 2019, elle est en production depuis 2015. On espère que la deuxième saison sera lancée un peu plus rapidement, mais on n'a pas de date de dévoilée pour le moment.