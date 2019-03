Theetge retourne en piste en NASCAR Pinty's

Donald Theetge n’est pas encore mûr pour la retraite. Le vénérable pilote de Boischatel se glissera derrière le volant de sa voiture dans la série canadienne du NASCAR pour l’ensemble des courses du calendrier pour une deuxième année de suite.

Theetge et l’écurie 22 Racing ont renouvelé leur association pour la saison 2019 de la série Pinty’s qui prendra son envol le 19 mai prochain au réputé circuit de Mosport, en Ontario. C’est donc dire que Theetge prendra le départ avec sa Chevrolet Camaro lors des trois épreuves présentées au Québec à Vallée-Jonction (29 juin), à Trois-Rivières (11 août) et à Saint-Eustache (7 septembre). Le calendrier comporte 12 courses dans cinq provinces et une autre dans le New Hampshire.

L’an dernier, Theetge était devenu le plus vieux pilote à parader dans le cercle des vainqueurs dans le cadre d’une course de cette série. Il entend bien répéter l’exploit, et deux fois plutôt qu’une, si l’occasion s’y prête.

«Scott [Streckly] m’a proposé quelque chose de bien. J’ai encore le goût de faire une année avec l’équipe de Scott. On a eu d’excellents résultats, mais on aurait pu faire mieux. Maintenant, on sait plus où on s’en va après avoir fait des pistes que l’on n’avait jamais faites. On peut faire juste faire mieux et peut-être gagner une ou deux courses», a commenté le pilote de 52 ans.

Une équipe mieux structurée

Septième au classement des pilotes en 2018, Theetge a pris les grands moyens pour se donner de meilleures chances de réussite en ajoutant deux postes clés à son équipe, soit une personne qui sera directement en dessous de lui sur le plan hiérarchique et une autre axée sur les améliorations mécaniques.

«On aura plus de structure. L’an passé, on a laissé aller quelques points à cause de ça en faisant des erreurs. On ne peut pas se permettre ça. Ça nous aider à nous s’améliorer. Serge Paré va gérer pour moi les choses que je faisais. Les gars de l’équipe venaient me voir et je gérais pratiquement ça sur le bout de la table. Je ne pouvais pas me concentrer à 100 % sur ma course», a-t-il expliqué.

Le grand patron de 22 Racing s’est réjoui du retour du Québécois.

«Donald est compétitif et il en apprend toutes les semaines. Bien qu’il ait remporté une première course NASCAR l’an passé, il a eu d’autres belles occasions d’ajouter des victoires à ses statistiques. Nous réitérons donc notre partenariat pour la saison complète en 2019», a déclaré Scott Streckly.