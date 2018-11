Tijuana: des centaines de migrants marchent vers la frontière avec les États-Unis

Plusieurs centaines de Centraméricains de la caravane de migrants arrivés à Tijuana, au nord-ouest du Mexique, se dirigeaient jeudi vers la frontière avec les États-Unis pour réclamer de pouvoir déposer des demandes d’asile.

Les migrants, en majorité des hommes, mais aussi des femmes accompagnées d’enfants en bas âge, ont quitté à la mi-journée le refuge mis à leur disposition par les autorités locales pour se diriger vers le pont El Chaparral, situé à proximité du poste-frontière menant en Californie, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Des hélicoptères des forces armées américaines surveillaient leur progression.

Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé jeudi de fermer « toute la frontière » entre les États-Unis et le Mexique, y compris aux échanges commerciaux, si la situation devait dégénérer face à l’arrivée de milliers de migrants d’Amérique centrale.

Un agent du groupe Beta, qui réunit des fonctionnaires et des volontaires du gouvernement mexicain pour porter assistance aux migrants, a tenté de raisonner les manifestants en leur rappelant qu’il était nécessaire de s’inscrire sur une liste d’attente pour déposer une demande d’asile aux États-Unis.

« Qu’ils nous laissent passer, nous sommes désespérés, nous avons laissé nos familles au Honduras. Nous devons commencer à travailler », a répondu un migrant identifié comme Wilson. L’attente pour l’étude des dossiers de demande d’asile peut prendre plus d’une année.

L’agent a par ailleurs rappelé quels étaient les bénéfices que les migrants pourraient tirer en demandant l’asile au Mexique. « Il y a un bureau où on vous propose du travail, il y a du travail en ville (...) Nous voulons que vous puissiez gagner (un peu d’argent) avant d’aller aux États-Unis. Il faut attendre votre tour », a-t-il exhorté.

Un homme qui s’est présenté comme un défenseur des droits de l’homme a également tenté de dissuader les migrants de poursuivre leur route. « C’est une bonne offre, vous devez la prendre en compte car vous pourrez ainsi obtenir la régularisation » au Mexique, a-t-il expliqué.

« Non, nous ne voulons pas ! », ont crié les migrants avant de reprendre leur marche.

Environ 9000 militaires américains ont été déployés à la frontière avec le Mexique.

Quelque 4500 migrants de la caravane, pour la plupart des Honduriens, sont actuellement hébergés à Tijuana, en Basse-Californie, où les refuges sont arrivés à saturation et certains campements improvisés ont commencé à apparaître aux alentours.

Les migrants de ce vaste cortège ont quitté le Honduras le 13 octobre, fuyant la violence et la pauvreté, et parcouru plus de 4000 kilomètres en un peu plus d’un mois.