TKO 45 : les Québécois victorieux

MONTRÉAL – Plusieurs centaines de partisans d’arts martiaux mixtes se sont déplacés au Centre Bell, à Montréal, pour acclamer les combattants québécois participants au TKO 45, vendredi soir.

Et ils n'ont pas été déçus, puisque tous les représentants de la Belle Province sont sortis gagnants de leurs affrontements.

C'est donc dire que Corine Laframboise (3-2-0), Zackery Powell (2-0-0), Yohan Lainesse (2-0-0) et Jade Masson-Wong (3-0-0) ont tous ajouté une victoire supplémentaire à leur fiche respective.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pour le partisan invétéré d’arts martiaux mixtes Olivier Chagnon, l'événement du jour était un incontournable.

«Je suis là à tous les événements TKO, a-t-il indiqué. On est chanceux, on a vraiment une belle carte ce soir. On voit aussi les vedettes québécoises de demain.»

Place aux dames

La carte principale a été marquée par deux combats mettant en vedette des femmes, une première dans l'organisation TKO.

«Quand on a deux Québécoises talentueuses comme Jade [Masson-Wong] et Corinne [Laframboise], on se fait un plaisir de les montrer», a relevé le président de TKO Stéphane Patry.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Laframboise (3-2-0) a d'abord fait plaisir à ses nombreux partisans présents en battant la Française et ex-championne du monde de judo Morgane Ribout (4-1-0). La favorite de la foule a réalisé un étranglement triangulaire, qui a soumis son opposante lors du deuxième engagement.

Un peu plus tard dans la soirée, Masson-Wong a fait abondamment saigner la Maltaise Marilyn Micallef (2-1-0) avant que l'arbitre n'arrête le massacre au troisième round.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Des premières en sous-carte

L'événement du jour représentait aussi un premier pas dans le monde des arts martiaux mixtes professionnels pour plusieurs représentants du Québec, dont Issac Blais (1-0-0).

Le jeune homme de 22 ans, qui se bat chez les 130 lb, a aisément vaincu Dominic Lacroix (0-1-0) par soumission au premier round.

«J'attendais mon premier combat depuis longtemps, a-t-il expliqué après sa victoire. Je me bats depuis que j'ai 14 ans et j'avais tellement hâte de monter ce que je sais faire.»

Joël Lemay / Agence QMI

Outre Blais, Simon Lagarde (1-0-0) et Alexandre Ouellette (1-0-0) ont également connu l'euphorie d'un premier duel gagnant. Le premier a battu l'Ontarien Cole Fetzner par K.O. technique au premier round, alors que le second a soumis le Français Vianney Malezieux (1-2-0) en moins de deux minutes.

*Au moment d'écrire ces lignes, le combat principal et championnat des 145 lb n'avait toujours pas eu lieu. Celui-ci oppose le champion Alex Morgan (9-3-0) à son compatriote québécois Charles Jourdain (7-1-0).