«Toutes les femmes n’ont pas eu ma chance», affirme Marie-Claude Bibeau

Première femme à occuper le poste de ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au Canada, Marie-Claude Bibeau soutient que son nouveau rôle lui a fait prendre conscience de l’inégalité qui existait encore entre les hommes et les femmes au pays.

«Avant d’être ministre, je n’avais jamais pris conscience de ces inégalités-là. Je vais être bien candide avec vous. Mais, maintenant, dans ce rôle de ministre, j’ai pris conscience à quel point toutes les femmes n’ont pas eu ma chance», a-t-elle confié lors d’une entrevue, mercredi, avec l’animatrice Geneviève Pettersen à QUB radio.

Mme Bibeau, qui avait reconnu lors d’un entretien avec «La Presse» avoir brisé «un plafond de verre» en devenant ministre de l’Agriculture, dit aujourd’hui avoir un rôle à jouer dans le combat pour assurer la place des femmes au sein de la sphère publique au Canada.

«J’ai le devoir maintenant, en étant assise dans une chaise comme la mienne, de parler pour elles, d’être leur voix, de donner l’exemple et de leur faire de la place. Ce sont vraiment tous les témoignages des jeunes filles qui viennent vers moi qui m’ont fait réaliser que, oui, j’avais brisé un plafond de verre», a partagé la députée de Compton-Stanstead, en Estrie.

Par ailleurs, l'élue libérale a mentionné que, bien que la situation progressait, il y avait encore bien peu de représentation féminine dans les plus hautes instances du monde de l’agriculture. Un constat que Marie-Claude Bibeau aimerait bien voir changer.

«En agriculture, je vous avoue que je pousse pour qu’il y ait plus de femmes autour des tables, quand on a des tables rondes ou quand il y a des discussions et qu’on travaille sur la vision d’un secteur», a indiqué la ministre.