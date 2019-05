Toutes les nouvelles émissions que tu dois absolument écouter cet été

Que vous soyez en congé d’école, ou avez pris quelques semaines de vacances au travail, l’été est le moment parfait pour écouter une foule de nouvelles séries!

Certaines de vos séries favorites seront de retour et l'été vous offrira l'occasion d’en découvrir de toutes nouvelles!

Voici les 10 séries à voir ABSOLUMENT cet été:

1. Jessica Jones, dernière saison

Dans la dernière saison de cette série Marvel, on va probablement voir Trish explorer ses nouveaux pouvoirs. On s’attend aussi à ce que Jessica Jones affronte un tout nouveau vilain!

Le 14 juin, sur Netflix.

2. Black Mirror, saison 5

Black Mirror continue à nous rendre incroyablement inconfortables avec 3 nouvelles histoires perturbantes, dont une avec Miley Cyrus dans le rôle d’une pop star qui travaille beaucoup trop. On a hâte!

Le 5 juin, sur Netflix.

3. Big Little Lies, saison 2

Après une première saison magnifique et encensée par la critique, il y a beaucoup de pression sur la suite de Big Little Lies. La grande Meryl Streep s’ajoute au casting déjà assez impressionnant!

Le 9 juin, sur HBO.

4. Euphoria, saison 1

Cette série intrigante met en vedette non seulement Zendaya, mais aussi Jacob Elordi, de The Kissing Booth! On ne connaît pas beaucoup de détails sur l’histoire, mais l’émission va suivre un groupe d’adolescents qui sombrent dans la drogue, le sexe et la violence.

Le 16 juin, sur HBO.

5. Legion, saison 3

Bien qu’elle raconte l’histoire d’un personnage des bandes dessinées Marvel, Legion n’a aucun rapport avec Captain America, Iron Man et compagnie. La série se penche sur un mutant qui possède des habiletés psychiques, ou qui est complètement fou... à vous de découvrir.

Le 24 juin, sur FX.

6. Stranger Things, saison 3

Enfin! La série originale de Netflix qui a obtenu un grand succès est de retour. On a hâte de retrouver Eleven, Mike, Dustin, Lance et toute la bande qui vont vivre de grandes aventures le temps d'un été.

Le 4 juillet, sur Netflix.

7. Orange is the New Black, dernière saison

Après 6 saisons, la 7e de cette émission, qui raconte l'histoire de femmes incarcérées, sera la dernière. On verra comment Piper s'acclimate au monde extérieur et ce qui se passe derrière les barreaux aussi.

Le 26 juillet, sur Netflix.

8. The Boys, saison 1 (Pour les 18 ans et + seulement!)

Si vous voulez encore plus de superhéros dans vos vies, The Boys est une version vulgaire et violente! Produite par Seth Rogen, la série suit un groupe de jeunes héros qui vivent dans un monde où ceux-ci sont les vedettes du jour.

Le 26 juillet, sur Amazon.

9. Veronica Mars, saison 4

La série culte est de retour! 15 ans après la première saison, la détective privée enquête sur un tueur qui dépose des bombes partout dans la ville de Neptune, en Californie.

Le 26 juillet, sur Hulu.

10. Four Weddings and a Funeral, saison 1

Créée par Mindy Kaling, cette série mettant en vedette Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) suit un groupe de 4 amis qui voient leur vie complètement bouleversée suite à un mariage à Londres.

Le 31 juillet, sur Hulu.

Notre été sera bien rempli!

