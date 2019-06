«Tower of Songs»: mise en lumière de la murale hommage à Leonard Cohen

MONTRÉAL – La magnifique murale «Tower of Songs» rendant hommage au grand Leonard Cohen a été mise en lumière, mercredi soir, ce qui permettra désormais de l’admirer même après le coucher du soleil.

L'oeuvre de 11 000 pieds carrés a été réalisée en 2017 par les artistes El Mac, un Américain, et Gene Pendon, un Montréalais, ainsi qu’avec le concours de 13 artistes de l’équipe de MU.

La fresque, qui a nécessité 2000 heures de boulot, rend hommage à l’auteur-compositeur-interprète montréalais décédé le 7 novembre 2016, à Los Angeles.

L’œuvre portée par l’organisme de bienfaisance MU, la 100e alors à son actif, avait été dévoilée lors du premier anniversaire de la mort du célèbre poète.

MU a indiqué que la mise en lumière de la murale «Tower of Songs», en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été possible avec l’apport financier de l’arrondissement de Ville-Marie et de Tourisme Montréal.

La cérémonie s’est déroulée à la salle La Plage Pivoine du Pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts de Montréal.

Rappelons que la murale est installée sur l’édifice situé au 1420, rue Crescent.