Trois-Rivières: les bienfaits de la musique à l'école Saint-Paul

TROIS-RIVIÈRES – Une belle initiative à l'école Saint-Paul de Trois-Rivières devient officiellement un programme grâce entre autres à l'aide du Club Richelieu.

Des élèves du primaire visent la persévérance scolaire en apprenant la musique. Cette idée de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR), qui a d'abord été un projet, devient ainsi un véritable programme à l'école primaire Saint-Paul.

«BOUM, c'est un acronyme pour Band Orchestra urbain de la Mauricie, a dit Natalie Rousseau, directrice générale de l'OSTR. Les élèves apprennent gratuitement la musique pendant deux heures tous les soirs après l'école.»

«Les enfants ont du plaisir, c'est bien structuré, encadré, ils bougent beaucoup. Avec le temps, on veut augmenter le nombre d'élèves et former un orchestre à cordes et une chorale», a indiqué Manon Rocheleau, directrice de l'école Saint-Paul.

Le programme permet aussi d'augmenter la capacité de concentration et d'écoute des élèves, et mieux encore, améliore leur estime de soi.

«Au long de la dernière année, lors des prestations, on a vu leur progression», a dit Mme Rousseau.

«La première chose, c'est l'estime de soi. On les met en lumière, c'est un bel apprentissage», a ajouté Mme Rocheleau.

Ils étaient 11 enfants l'an dernier et ils sont le double cette année à participer au spectacle de Noël de l'OSTR le 15 décembre prochain.