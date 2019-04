Trover doit sauver l’Univers... sans lever ses fesses!

Les fans de l’humour de Rick & Morty ne seront pas déçus : le studio Squanch Games, créé par Justin Roiland, arrive avec un jeu VR complètement délirant et cru.

Pèse sur Start a été invité par Sony PlayStation, à New York, pour une démonstration de nouveautés qui arriveront sur le PSVR très bientôt. À travers les dizaines de démos, une en particulier a attiré mon attention : Trover save the Universe. Étant de grands fans de Rick & Morty, on ne pouvait pas passer à côté, alors on l’a essayé.

capture d'écran YouTube/Squanch Games

Destiné aux patates de sofa

On interprète un personnage de la race «chaise-ropien» qui vit dans une société qui où marcher a été aboli. Vous me voyez venir avec mes grands chevaux. En tant que bon «chaise-ropien», vous jouez...assis.

Vos deux chiens ont été enlevés par un monstre nommé Glorkon qui les a mis dans ses yeux, et qui utilise l’essence de leur vie pour détruire l’univers. Juste ça, rien de moins.

Trover, un étrange personnage qui a des trous à la place des yeux, n’est pas très content de s’associer à vous, mais il le doit pour sauver le monde. À l’aide d’un de ces bébés d’yeux qui se fusionne à votre manette, vous contrôlez Trover à combattre les ennemis et résoudre les casse-têtes.

PHOTO Christine Lemus

Oreilles chastes, s’abstenir!

Dans la courte démo offerte sur place, à aucun moment on ne cesse de rire. L’humour cru et les dialogues presque improvisés sont vraiment au rendez-vous dans ce jeu VR.

Un jeu du studio de Justin Roiland qui n’est pas classé «M» n’est pas un jeu de Justin Roiland. Au moment d’essayer la démo, on nous demande si on veut essayer le jeu censuré ou non censuré. Tenez-vous le pour dit : Il y a du sacre au quart de tour! Dès les premières secondes, on est bombardés de «F-word».

Pas besoin d’un VR

Vous avez bien lu : vous pourrez vous procurer le jeu sans avoir à posséder un appareil VR. Le jeu sortira le 31 mai sur PS4 et PSVR et le 4 juin sur Steam et Epic Store.