Trump défend sa fondation et accuse les procureurs new-yorkais de partialité

Donald Trump a accusé mercredi de partialité les procureurs démocrates new-yorkais qui poursuivent en justice sa fondation, dont il a assuré qu’elle avait fait « un excellent travail ».

Alors que la fondation accusée de malversations a accepté de se dissoudre sous surveillance judiciaire, le président américain a assuré, dans une série de tweets matinaux, qu’il avait voulu lui-même la dissoudre pour « éviter tout conflit avec la politique ». Et accusé les procureurs et le gouverneur démocrates de l’Etat de New York de l’attaquer « injustement », « comme d’habitude ».

« La fondation Trump a fait de l’excellent travail et donné beaucoup d’argent, le mien et celui des autres, à d’excellentes associations caritatives, et je n’ai touché AUCUNE commission, aucun loyer ou salaire... Maintenant, comme d’habitude, (le gouverneur Andrew) Cuomo et les démocrates me font un long procès », a tweeté le président.

Trump a de nouveau dénoncé les motivations politiques de l’ex-procureur démocrate de l’Etat de New York Eric Schneiderman, qui avait lancé l’enquête ayant débouché sur l’assignation avant de démissionner suite à des allégations de violences sexuelles.

M. Schneiderman a attaqué la fondation tout en « fermant les yeux sur la fondation Clinton corrompue », a accusé M. Trump.

La fondation Trump, assignée en justice en juin, a accepté de se dissoudre sous supervision judiciaire comme l’exigeait la justice new-yorkaise, a annoncé mardi la procureure de l’Etat de New York, Barbara Underwood.

Mais l’action en justice contre la fondation, créée en 1987 et accusée d’avoir servi de simple carnet de chèques pour des dépenses de promotion de l’empire immobilier de Trump et même certaines dépenses liées à sa campagne électorale, n’est pas terminée.

La justice réclame notamment toujours de la fondation qu’elle restitue quelque 2,8 millions de dollars qui auraient été indûment dépensés. Elle demande aussi que Donald Trump et les trois enfants issus de son premier mariage - Donald Junior, Eric et Ivanka, qui siégeaient à la fondation - soient bannis de la direction de toute organisation caritative.