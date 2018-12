TVA Sports en mode «Coupe MLS»

La chaîne TVA Sports est en mode «Coupe MLS» cette semaine en vue de la grande finale qui sera diffusée sur ses ondes et qui opposera le United FC d’Atlanta aux Timbers de Portland le samedi 8 décembre, à compter de 19h.

Depuis mercredi, TVA Sports est à Atlanta pour rapporter les faits et gestes des deux équipes. Le journaliste Nicolas A. Martineau couvre également les annonces de la Major League Soccer et ce, sur toutes les plateformes de TVA Sports, incluant lors des émissions «Les partants» et «Dave Morissette en direct».

Puis, samedi dès 19h, Frédéric Lord, Vincent Destouches, Nicolas A. Martineau, Hassoun Camara et Patrice Bernier seront en direct d’Atlanta pour l’émission d’avant-match de 60 minutes qui précédera le coup d’envoi de cette 23e finale à 20h. Ils recevront notamment le commissaire de la MLS Don Garber.