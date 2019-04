Ubisoft offre «Assassin’s Creed Unity» gratuitement

La compagnie française, Ubisoft, a annoncé qu’elle voulait offrir gratuitement aux «gamers» Assassin’s Creed Unity, pour que la communauté mondiale puisse découvrir la beauté de Notre-Dame de Paris à la suite du tragique incendie du 15 avril 2019.

«Ubisoft tient à exprimer sa solidarité pour les Parisiens et toutes les personnes dans le monde entier qui ont été émues par cet événement tragique. Notre-Dame fait partie intégrante de l’identité de Paris et de la France, une ville à laquelle nous sommes profondément liés. Voir la cathédrale en proie aux flammes nous a tous profondément touchés», peut-on lire sur UbiBlog.

Depuis l’incendie, des «gamers» ont relancé Assassin’s Creed Unity, un titre de 2014 développé par Ubisoft Montréal, pour honorer Notre-Dame de Paris et partager de magnifiques captures d’écran du monument qui a été magnifiquement modélisé pour le jeu.

Ubisoft a évidemment remarqué ce touchant geste des «gamers», et a voulu y participer en offrant à partir d’aujourd’hui et durant toute la semaine la version PC de son jeu.

«Assassin’s Creed Unity a été pensé comme un hommage ultime à la ville de Paris, et Ubisoft espère que Notre-Dame retrouvera au plus vite son éclat le plus étincelant», déclare Ubisoft sur son blogue.

Ubisoft s’engage également à verser 500 000 euros, afin de contribuer à la restauration et à la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Assassin’s Creed Unity est disponible dès maintenant sur Uplay ou sur l’Ubisoft Store.