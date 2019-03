Un bureau pliable pour «gamers»... à 2500 $ US

Le rayon des gadgets discutables déborde déjà, mais voilà un nouveau produit qui pourrait bientôt rejoindre les rangs: un bureau «portatif» intégrant un ordinateur et un moniteur, que l'on peut plier en un sac à dos «pratique» pesant un peu plus de 70 livres.

Soixante-dix livres, oui, vous avez bien lu!

Découverte par PC Gamer, l’invention baptisée unEvn ONE porte tout de même une cause noble, soit de permettre aux joueurs compétitifs de ranger un rig d’ordinateur complet dans un bagage compact et portatif en quelques minutes seulement.

Le bureau, ajustable et pliable, sert de châssis aux différentes composantes de l’ordinateur, en plus d’offrir un espace pour ranger un moniteur et des accessoires.

Une fois chaque périphérique placé dans son compartiment, il ne reste qu’à plier le tout et y accrocher des bretelles pour que l'unEvn ONE se transforme en sac à dos.

Cependant, même si l’idée des concepteurs, actuellement en quête de financement sur Kickstarter, semble séduisante sur papier, on doute que l'unEvn ONE soit vraiment pratique dans la vie quotidienne.

D’abord, il y a évidemment le poids de l’article qui risque d’en rebuter quelques-uns.

L’entreprise derrière le produit, Unevn eSports, soutient que le bureau, une fois transformé en sac à dos, devrait peser de 60 à 73 livres, selon les composantes choisies.

Portable peut-être, mais a-t-on pensé au pauvre dos des utilisateurs?

Ensuite, il y a son prix astronomique, qui risque d’en rebuter plusieurs autres.

Une fois les spéciaux pour les premiers acheteurs passés sur Kickstarter, il faudra débourser 2500 $ US (presque 3345 $ canadiens) pour acquérir la drôle d’invention lorsque (et si!) celle-ci débarquera en magasin.

Le pire, dans tout ça, c’est qu’à ce prix, l’ensemble n’inclut ni moniteur ni composantes!

Ah, mais l'unEvn ONE vient quand même avec trois filtres à poussière pour le processeur, la carte graphique et le bloc d’alimentation.

Ça change tout!

Ainsi, on ne peut s’empêcher de se poser une question fondamentale.

Qui transportera un bureau de 70 livres contenant plusieurs milliers de dollars en équipement sur son dos, dans le métro, pour se rendre à un LAN party chez un de ses chums?

Si jamais, malgré tout, vous désirez obtenir l'unEvn ONE, vous pouvez encore contribuer, juste ici, à la campagne Kickstarter dont l'objectif est de récolter 40 000 $ US.