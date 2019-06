Un camp d’été pour comprendre la création vidéo

Un camp de vacances de l’Estrie offre d’apprendra à des jeunes non pas à jouer à des jeux vidéos, mais bien à comprendre comment ils sont fait.

Avec la popularité des jeux vidéo qui ne cesse d’augmenter chez les jeunes et la pénurie de main d’œuvre dans le domaine, l’École des arts numériques, de l’animation et du design (NAD) offre pour une deuxième saison estivale consécutive un camp de création de jeux vidéo à Magog.

Le camp Xtrême-création s’adresse à des jeunes de 8 ans et plus qui apprendront les bases de la création d’un jeu vidéo 3D. Le NAD a déjà offert ce camp dans ses locaux de Montréal et l’offrira cet été dans les locaux de l’école secondaire La Ruche.

Le directeur général de l’école, Christian Beauchesne, n’est pas surpris qu’un tel camp de jour ait vu le jour ces dernières années.

« Les jeunes commencent à jouer de plus en plus tôt à des jeux vidéo. On ne leur apprendra pas à jouer à des jeux vidéo, mais à comprendre comment c’est fait », insiste-t-il en mentionnant que le premier camp du genre a été lancé à l’été 2013.

« Ils vont apprendre à faire une sculpture en 3D d’un X-Wing de Star Wars », a donné en exemple M. Beauchesne.

Il a également mentionné que l’industrie du jeu vidéo, ainsi que celle des effets visuels, était en plein essor depuis des années au Québec, mais qu’il y a une pénurie d’emploi.

« On va leur apprendre un métier et ils vont comprendre ce qu’il y a derrière leurs jeux vidéo », a-t-il ajouté.

Ubisoft dans le portrait

Ubisoft, qui se définit comme le plus grand studio de développement de jeux vidéo au monde, est en partenariat avec ce camp.

Des artisans de la compagnie viendront pendant le camp parler de leur métier, de leur formation et de leurs futurs projets.

Christian Beauchesne termine en mentionnant que les jeunes iront visiter les bureaux d’Ubisoft à Montréal ainsi que ceux de Beenox de Québec, qui a été fondé par le «dragon» Dominique Brown.

► Le camp prend les inscriptions jusqu’au 20 juin et il débute le 24 juin.