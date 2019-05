Des passionnés de PowerPoint se font entendre

Le candidat progressiste démocrate Andrew Yang sait comment plaire aux millénariaux: ancien skateboarder, il est un «goth» de longue date et fan de The Cure et Joy Division, en plus de rappeler à cette génération leur passage à l'école secondaire en faisant allusion à PowerPoint pour un discours officiel.

Vendredi à Seattle, l'avocat et entrepreneur a annoncé que s'il est élu, il fera ce qu'aucun président n'a osé faire à ce jour: présenter le discours de l'état de l'Union» (State of the Union) à l'aide d'un diaporama PowerPoint.

Imaginez: tous les membres de la chambre des représentants et du Congrès, hypnotisés par des animations trop longues et de mauvaise qualité.

Peu importe, il n'en fallait pas plus pour réveiller ses partisans, le «Yang Gang», qui se sont mis à scander le nom du logiciel de la suite Office à tue-tête.

«Oui! C'est la campagne la plus nerd de l'histoire!», a répondu Yang.

On ne s'obstinera pas là-dessus, Andrew.

À 44 ans, l'homme d'affaires fait ses premiers pas dans l'arène politique, et malgré sa détermination, il a peu de chances de remporter les élections primaires: il devra vaincre des candidats populaires aux poches très profondes, comme Joe Biden, Elizabeth Warren et Bernie Sanders.

Yang désire, entre autres, implanter un revenu de base universel et permettre aux citoyens de 16 ans de voter. Un récent rapport de The Hill précise que les intentions de vote pour Yang se situent entre 0 et 1%.

Joe Biden est le favori avec 32 points d'avance sur Bernie Sanders (14%).

Maintenant, organisons ces données dans un PowerPoint.