Un cinéma du Texas accepte les chiens et offre du vin illimité pour 20$

Un cinéma du Texas a probablement trouvé le meilleur concept qui soit alors qu’il est possible d’y amener son chien et offre du vin illimité pour la modique somme de 15 $ US (environ 20$ canadien).

Le K9 Cinemas serait le premier établissement du genre à voir le jour sur la planète, selon ce que rapporte BuzzFeed .

Après deux mois à se déplacer et être un genre de cinéma mobile en 2018, il s’est finalement installé dans un endroit permanent qui compte 30 chaises et en masse de place pour nos amis les chiens.

Des gâteries pour les animaux sont aussi à vendre sur place.

Les maitres doivent fournir une copie du dossier médical de leur pitou, tenir en laisse celui-ci et finalement, nettoyer les dégâts au besoin.

Wouf.