Un concert Harry Potter aura lieu ce mois-ci à Montréal

Les fans du merveilleux monde d’Harry Potter pourront bientôt assister à un concert à Montréal qui s’inspire de la bande originale des films.

Samedi le 25 mai, l’Orchestre à Vents Non identifié (OVNI!) vous transportera à Poudlard pour un spectacle grandiose avec plus de 150 musiciens, qui seront costumés pour représenter les maisons Gryffondor, Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle!

L’OVNI sera également accompagné du Choeur Saint-Laurent, sous la direction de Philippe Bourque.



Le spectacle aura lieu à l’Église Saint-Jean-Baptiste sur la rue Rachel, à Montréal. Vous êtes invités à arriver en cosplay, évidemment.

Psst: vous pouvez profiter d’une promo spéciale en achetant d es billets pour Hero of the Past et le concert d"Harry Potter!