Un entraîneur mieux outillé qu’à l’époque des Alouettes

Avec les Carabins en 2019, Anthony Calvillo en sera à sa cinquième année en tant qu’entraîneur. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a mangé son pain noir depuis ses premiers pas dans cette nouvelle carrière.

Calvillo est devenu responsable des receveurs de passes des Alouettes au début de la saison 2015. Cependant, en raison des déboires offensifs de la formation montréalaise, il est devenu coordonnateur offensif en l’espace de quelques semaines. Un poste pour lequel il n’était pas prêt.

«Les Alouettes avaient une grande confiance en moi parce que j’avais plusieurs années d’expérience comme joueur, a raconté Calvillo. Cependant, peu importe le nombre de saisons que tu as joué, ça ne te prépare pas à devenir entraîneur.

«Il y a tellement de détails qui sont importants dans la protection, le jeu au sol et le jeu aérien. Je savais des choses, mais pas assez. J’ai beaucoup compté sur les gens autour de moi pour m’aider dans ma fonction. Les Alouettes croyaient que je pouvais faire le boulot, mais j’ai échoué.»

Après avoir quitté les Alouettes pour des raisons personnelles, il est allé rejoindre Marc Trestman avec les Argonauts de Toronto l’an dernier. Sous les ordres de son ami de longue date, il a appris plusieurs rudiments de base qui l’ont aidé à se développer comme entraîneur.

«Après quatre ans derrière la cravate, j’ai appris beaucoup de choses. Je me sens plus fort et plus en confiance sur tous les aspects qui peuvent te permettre d’avoir du succès», a-t-il souligné.

Pas un recul

En se joignant aux Carabins, on pourrait penser que Calvillo fait un pas de recul dans sa carrière d’entraîneur. Ce n’est pas le cas selon Maciocia.

«Quand tu regardes les succès d’un gars comme Dave Dickenson avec Calgary, ils sont le résultat de ses années passées derrière John Hufnagel, a mentionné Maciocia. Lorsqu’on regarde le passage d’Anthony avec les Alouettes, il a travaillé avec 3 ou 4 entraîneurs-chefs différents. C’est difficile de travailler dans ces conditions.

«Avec nous, il pourrait vivre quelque chose de différent et il pourrait avoir un mot à dire dans nos succès. S’il retourne dans la LCF un jour, il va vouloir se placer en situation où il pourra avoir du succès et il va s’entourer de gens qui pourront l’aider.»