Un film Saints Row est en développement et ça va être chaotique

Un film basé sur la série de jeux vidéo Saints Row serait en développement, selon Deadline. Le réalisateur de Fate of the Furious et Straight Outta Compton F. Gary Gray est lié au projet pour le moment.

Peu de détails ont été dévoilés sur le film de Saints Row, mais Greg Russo (pas un des frères Russo d’Avengers) serait responsable de la scénarisation. Russo travaille actuellement sur les scénarios de Mortal Kombat et sur le reboot de Resident Evil, deux autres franchises populaires.

Le premier jeu Saints Row est sorti en 2006, proposant un genre de pastiche de Grand Theft Auto, qui est lui-même un pastiche de la société. Le résultat? Du chaos et beaucoup d’humour, sans négliger l’action.

Même si le projet est en développement, il n'est pas garanti qu'il verra le jour. Mais on aimerait bien voir le résultat!