Un joueur de baseball professionnel évite de peu une violente collision avec des saucisses géantes

Ce qui est vraiment le fun au baseball, en plus du baseball, c’est tout ce qui se passe autour du match.

Les gens qui se chicanent dans les bleachers, les annonceurs qui l’échappent (bonsoooooir), les enfants de sept ans qui mangent des nachos plus gros que leur tête, Take me out to the ball game, pis toute.

Au Miller Park, le stade des Brewers de Milwaukee, il y a une superbe course de saucisses à tous les matchs entre la sixième et la septième manche. C’est une belle tradition et la foule s'époumone pour encourager son morceau de protéine non-identifiée préféré.

Si les joueurs et les fans des Brewers sont habitués de voir des adultes courir autour du terrain, déguisés en méga saucisse agrémentée de condiments, les joueurs adverses peuvent parfois être surpris par le passage des tubes de viande.

Dans le cas qui nous intéresse, c’est Eugenio Suárez, joueur d'arrêt-court des Reds de Cincinnati, qui a failli provoquer la catastrophe en quittant l’abri et s’élançant sur le terrain comme s’il n’y avait aucune chance qu’une saucisse ne soit en train de passer devant lui.

À peine avait-il mis le deuxième pied sur le terrain qu'il a dû faire face à cinq obstacles ambulants.

Le joueur s'est faufiler à travers le mur de mascottes. Regardez-le réaliser son erreur de jugement:

À en juger par la position de ses mains, on peut déduire que la saucisse #3 a eu la peur de sa vie.

Heureusement, Eugenio a réussi la traversée du désert (ben... pour les végétariens) et s’est rendu l’autre côté, non sans montrer son étonnement.

«Kossé qui vient de se passer?» semble-t-il d’abord crier aux saucisses, avant de rire avec la foule.

OUF.

Le carnage de saucisse a été évité. À voir ici.

Pas comme en 2003.

#NeverForget

