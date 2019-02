Un joueur de la LNAH victime de racisme

Le défenseur des Marquis de Jonquière Jonathan-Ismael Diaby a été victime d’insultes racistes lors d’un affrontement contre les Pétroliers du Nord, samedi soir à Saint-Jérôme.

Dans un gain de 6 à 3 des visiteurs, certains partisans ont injurié le patineur à la peau noire ainsi que sa copine et sa famille, qui étaient au match.

Une situation qu’a évidemment décriée le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), Jean-François Laplante.

«Les propos racistes, sexistes et homophobes sont tout à fait inacceptables, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans nos arénas», a-t-il indiqué au journal Le Quotidien.

«L’intolérance de la différence, c’est basée sur l’ignorance, a ajouté Laplante. Pour combattre cette problématique, il faut la dénoncer et en parler. Je suis Diaby.»

L’organisation des Marquis a officiellement déposé une plainte aux autorités de la Ligue et l’état-major des Pétroliers a condamné les propos irrespectueux de certains de ses partisans dans un communiqué.

«Les gens ayant des comportements déplacés ou disgracieux ne seront pas tolérés dans notre aréna, soyez-en sûrs», a indiqué l’équipe dans un message publié sur sa page Facebook.

«La direction des Pétroliers du Nord présente ses excuses à Jonathan Diaby et sa famille pour les propos tenus par quelques individus qui ne représentent en rien les valeurs de l'organisation», a-t-elle ajouté.

«Je demande à nos partisans de continuer à nous soutenir et nous encourager, mais d'être respectueux envers les joueurs, a pour sa part indiqué le capitaine de l’équipe, Francis Desrosiers. Nous avons tous des familles, des enfants, des parents qui assistent aux matchs. On peut encourager son club et même jouer dans la tête de l'adversaire, en autant que ça ne dépasse pas les limites du respect.»

Diaby, 24 ans, est un ancien choix de troisième ronde (64e au total) des Predators de Nashville en 2013. À sa première saison dans la LNAH, il a amassé quatre buts et 16 passes décisives en 26 joutes.