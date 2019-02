Un léger vent de fraîcheur au sud de notre frontière

Au moment où le dangereux et imprévisible psychopathe qui fait office de président des États-Unis menace d’envoyer ses soldats et ses missiles sur le Venezuela, le Nicaragua et Cuba, pays qualifiés de « troika communiste » (il a oublié la Bolivie de Hugo Morales), tout en construisant un mur de la honte entre les États-Unis et le Mexique en invoquant la sacro-sainte sécurité nationale, un léger léger vent de fraîcheur se fait sentir en provenance du sud de notre frontière. Bernie Sanders, depuis l’État voisin du Vermont, a annoncé, le premier, qu’il sera de nouveau candidat à l’investiture du Parti démocrate en vue de devenir le futur président des États-Unis en 2020.

En annonçant sa mise en candidature, au milieu des siens, dans sa circonscription du Vermont, il a précisé, en entrevue : « Ce que je promets de faire, tandis que je parcourrai le pays de long en large, c’est de promouvoir les valeurs dont nous sommes tous fiers au Vermont : une foi dans la justice, dans la communauté, dans la politique de base et dans les réunions au niveau municipal. C’est le message que je vais porter à travers tout le pays. »

Foin de suprématie, de rancœur, de hargne, de propos belliqueux! On croit rêver tellement les deux dernières années sous le règne chaotique de Trump nous ont causé des brûlements d’estomac et maintes douleurs à toutes les parties du corps de même qu’à notre âme qui aspire à la paix, à la justice et au bonheur. Un tel programme politique ne peut qu’apporter un nouveau souffle à la vie politique américaine et est porteur d’espoirs.

Qui est Bernie Sanders? Ce vieux routier de la politique est né en 1941 à New York de parents juifs qui avaient fui l’holocauste. Vieux routier parce qu’en 1963, il a participé à la marche historique de Washington, où Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream ».

Après un passage dans un kibboutz en Israël, où se pratique une forme de socialisme, il revient aux États-Unis et s’installe dans le Vermont. Il exercera divers métiers et professions, de charpentier à cinéaste, jusqu’à devenir maire de Burlington, de 1981 à 1989, puis sénateur en 2007.

Lorsqu’il s’est présenté aux dernières élections présidentielles, en 2016, tout le clan Clinton s’est déchaîné contre lui, comme s’il représentait le mal en personne et l’ennemi principal. On connaît la suite. Cette fois-ci, la lutte s’annonce moins personnelle, car tous connaissent maintenant son programme de gauche — le Medicare pour tous, les études universitaires gratuites dans les institutions publiques, la hausse des impôts pour les grosses fortunes et la diminution des budgets militaires — pour redonner aux États-Unis son honneur perdu.

Ce programme, que certains qualifient de populiste et qu’on peut résumer ainsi : justice économique, justice sociale, égalité entre les tous les citoyens peu importe la couleur de leur peau et responsabilité climatique, correspond au gros bon sens en 2019 et seuls des gens obtus et agressifs comme les supporters inconditionnels de Trump, pourront s’y opposer. On devra donc trouver autre chose que l’épouvantail du socialisme pour le mettre en échec. Ce qui peut s’avérer difficile parce que Bernie jouit d’une grande popularité parmi le jeune électorat où ses idées progressistes ne font plus peur.

La première étape de cette lutte pour la présidence s’annonce des plus chaude.