Un nouveau festival country aura lieu à Montréal l’an prochain

Eh oui! Un autre festival prépare son entrée dans le paysage montréalais.

Cette fois, evenko s’attaque à la musique country moderne avec l’évènement LASSO. Ce tout nouveau festival se déroulera également au parc Jean-Drapeau et semble vouloir s'inspirer du festival country californien Stagecoach.

La première édition est prévue pour le 15 et 16 août 2020, après le week-end de OSHEAGA et celui de ÎLESONIQ.

Bien qu’aucun nom d’artiste n’ait été annoncé, on peut s’attendre des têtes d’affiche comme Luke Bryan, Kacey Musgraves, Chris Stapleton, Florida Georgia Line ou peut-être même Blake Shelton!?

Peu de détails ont été dévoilés à propos du nouveau festival, mais si vous aimez la musique country moderne, réservez votre week-end du 15 et 16 août 2020, car vous risquez de vouloir être au parc Jean-Drapeau!

On se souvient qu'Olivier Primeau avait aussi dans les plans d'organiser «le plus gros festival country Québec [sic] avec les plus gros artistes canadiens et américains ». Voyons voir s'il va répliquer à l'annonce d'evenko...

LASSO 2020

15 et 16 août 2020

