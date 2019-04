Un nouveau musée sera érigé au centre-ville de Montréal

Le Musée McCord, le Musée Stewart et le Musée de la mode seront réunis en un seul et vaste lieu qui deviendra un nouveau et grand établissement dédié à l'art au centre-ville de Montréal.

Le bâtiment sera érigé sur le site actuel du Musée McCord. Il s'étendra sur la rue Victoria et un terrain de l'avenue du Président-Kennedy, ont annoncé l'institution et la Ville de Montréal, mardi matin.

Afin de donner corps à ce projet de 300 000 pieds carrés qui répondra à un besoin d'espace, mais aussi au souhait d'augmenter l'achalandage dans ces musées, un concours d'architecture sera mis sur pied. Les travaux envisagés ne toucheront pas l’édifice patrimonial Percy Nobbs ni la façade ouest du Musée McCord.

«Ce sera un atout majeur pour Montréal et une fierté pour nous tous. Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à son avancement en cédant les droits d’utilisation de la rue Victoria, afin que cet espace culturel puisse continuer de bénéficier de l’achalandage local et touristique des musées, au cœur du centre-ville», a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal, tel que rapporté dans un communiqué.

Dans le but de donner vie au projet, La Fondation Emmanuelle Gattuso a promis de léguer 15 million $ au Musée McCord Stewart.