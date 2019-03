Un Palestinien tué par un tir israélien lors d’affrontements à la frontière

Gaza | Un adolescent palestinien a été tué par un tir israélien lors d’affrontements nocturnes à la frontière de la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé gazaoui alors que l’armée israéliennea lancé des frappes jeudi en riposte aux violences.

Saif al-Deen Abu Zeid, âgé de 15 ans, est “mort des suites de blessures reçues à l’est de Gaza quelques heures auparavant”. Il a été atteint durant des heurts le long de la frontière mercredi, adit le porte-parole de la Santé, Achraf al-Qodra.

Sans commenter en particulier cet incident intervenu dans la nuit de mercredi à jeudi, une porte-parole militaire israélienne a fait état d’une riposte de l’armée à des jets de pierres et d’enginsexplosifs, dont elle a été la cible, de la part de centaines d’”émeutiers”.

Plus tard jeudi, l’armée a mené des raids contre plusieurs positions du mouvement islamiste Hamas, qui gouverne l’enclave palestinienne sous blocus, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les avions israéliens ont frappé des positions du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, “en riposte à l’envoi de ballons dotés de dispositifs explosifs et d’un projectile en direction d’Israël plustôt dans la soirée”, a dit l’armée.

Elle avait auparavant fait état d’un tir de projectile depuis l’enclave palestinienne, ajoutant sans plus que le système israélien de défense anti-aérienne était entré en action.

Une source de la Sécurité palestinienne a indiqué qu’une base du Hamas dans le sud de la bande de Gaza avait été bombardée, faisant état de dégâts matériels, mais pas de blessé.

Jeudi en fin de journée l’armée israélienne a rapporté un nouvel incident, précisant qu’un de ses chars avait ciblé une position du Hamas dans le nord de la bande de Gaza après des tirs.

« Des coups de feu ont été tirés de Gaza sur une position (israélienne). En réponse, un char (israélien) a lancé une frappe contre un poste militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza »,a dit l’armée.

« Réaction décuplée »

Il s’agit de la 6e frappe israélienne contre la bande de Gaza depuis samedi, en réponse à l’envoi de ballons munis d’un dispositif explosif ou d’autres engins explosifs à travers la barrière frontalière.

Israël tient le Hamas pour responsable de tout ce qui se passe dans l’enclave palestinienne soumise à un strict blocus israélien.

« Le Hamas doit comprendre que tout acte de violence provoquera une réaction décuplée de la part d’Israël », a prévenu jeudi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un communiquéde son bureau.

Israël et le Hamas se sont livré trois guerres depuis 2008 dans la bande de Gaza. Ils observent actuellement un cessez-le-feu tendu.

La bande de Gaza, coincée entre Israël, l’Égypte et la Méditerranée et éprouvée par les guerres, la pauvreté et les blocus israélien et égyptien, est le théâtre depuis mars 2018 de protestationshebdomadaires, généralement accompagnées de violences, le long de la barrière frontalière lourdement gardée par l’armée israélienne.

Au moins 252 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, la grande majorité le long de la frontière, et les autres dans des frappes israéliennes en représailles à des acteshostiles en provenance de l’enclave. Deux soldats israéliens ont été tués depuis cette date.