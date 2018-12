Un partisan de l'Inter Milan meurt après des affrontements avec les supporteurs de Naples

ROME | Un partisan de l’Inter Milan est décédé jeudi matin après avoir été renversé par un véhicule pendant des affrontements avec des tifosi de Naples mercredi soir avant le match entre les deux équipes au stade San Siro, ont annoncé les autorités.

«Ce n’est pas possible de mourir pour un match de foot», a réagi le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, annonçant qu’il convoquerait en janvier au ministère «les responsables des organisations de supporters de Serie A et B, pour que les stades et leurs alentours redeviennent des lieux de divertissement et non de violence».

Selon le préfet de police de Milan, Marcello Cadorna, lui-même ancien arbitre de Serie A, les incidents ont été provoqués par une centaine de supporters de l’Inter, avec des renforts venus pour l’occasion de Varèse et de Nice.

Armés de chaînes et de marteaux, ces supporters ont attaqué des minibus de supporters de Naples, faisant quatre blessés, a expliqué le préfet lors d’une conférence de presse, en dénonçant une action «ignoble et absolument impossible à prévenir».

Dans la confusion, un supporter de l’Inter, Daniele Belardinelli, 35 ans, a été renversé par un véhicule. Selon le préfet, des images filmées par téléphone portable laissent penser qu’il s’agissait d’un SUV sombre, pas forcément de l’un des minibus attaqués.

Ce sont des supporters de Naples qui ont signalé le blessé, en descendant d’un minibus en criant aux assaillants: «Qu’est-ce que vous faites, vous ne voyez pas qu’il y a quelqu’un à terre?», a raconté le préfet.

Les ultras de l’Inter ont alors porté le blessé jusqu’à l’hôpital San Carlo tout proche, mais malgré une longue intervention chirurgicale, ce dernier a succombé à ses blessures.

Trois personnes, des supporters de l’Inter, ont été arrêtées après ces violences, tandis que la police a procédé à une dizaine de perquisitions, selon le préfet qui a promis “des mesures très dures contre tous ceux qui ont participé”.

M. Cadorna a annoncé qu’il demanderait l’interdiction des déplacements pour les supporters de l’Inter jusqu’à la fin du championnat et la fermeture du virage des ultras de l’Inter à San Siro jusqu’en mars.