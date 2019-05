[EN IMAGES] Un Torontois devient le champion de la course au fromage du Gloucestershire

BROCKWORTH, Royaume-Uni – Un jeune casse-cou torontois de 21 ans est parvenu à remporter, lundi, la fameuse course au fromage de Brockworth, dans le comté du Gloucestershire, au Royaume-Uni.

Tenue annuellement, l'épreuve consiste à dévaler à toute allure une pente raboteuse inclinée à 45 degrés – si possible sans se blesser gravement –, à la poursuite d'une meule de fromage de 9 lb. Les compétiteurs peuvent tenter de franchir à la course le trajet d'un peu moins de 200 mètres, mais plusieurs optent pour se laisser débouler jusqu'en bas.

Le Canadien Mark Kit, 21 ans, est parvenu à accomplir cet exploit et à rattraper le fromage lors de la course finale pour les hommes.

«Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, a raconté le cascadeur en herbe au média local GloucestershireLive. J'ai fait les 10 premiers pas et j'ai commencé à glisser, et la prochaine chose dont j'ai eu conscience, c'était que j'étais rendu en bas et que personne ne m'avait battu.»

Mark Kit, qui a souhaité participer à la course après avoir vu des vidéos des éditions précédentes, comptait savourer sa victoire avec une visite dans un pub anglais.

Sans surprise, dévaler une pente à pic à toute vitesse peut s'avérer dangereux. Selon la chaîne BBC, un compétiteur a dû être évacué sur civière après s'être probablement fracturé une cheville.

Un autre compétiteur, Chris Anderson, a quant à lui remporté la première course chez les hommes. Il a souligné que sa course s'était mieux déroulée que l'année précédente, alors qu'il avait réussi à s'assommer en déboulant la pente.