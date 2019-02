Un week-end chargé attend les Sags

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi disputeront leurs trois prochains matchs en autant de jours face à des formations qui connaissent quelques difficultés par les temps qui courent. «C’est un week-end clé pour nous. On va jouer des matchs extrêmement importants», a indiqué leur entraîneur-chef, Yanick Jean.

Après avoir signé sept victoires consécutives, ses hommes ont ralenti la cadence par la suite, s’avouant vaincus lors des quatre parties suivantes, notamment face à des puissances qu’ils risquent d’affronter en première ronde des séries éliminatoires.

«On veut être de plus en plus une équipe qui est difficile à battre. Il faut être capable de surmonter l’adversité. On a vu notre club avoir de l’adversité lors des derniers matchs et pas nécessairement toujours réagir de la bonne manière», a rappelé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

«On sait qu’on va rencontrer une bonne équipe en première ronde des séries éliminatoires. Notre conférence est tellement forte, a mentionné coach Jean. Il faut trouver des moyens de ne pas se battre nous-même.»

Les Saguenéens tenteront de rebondir jeudi soir alors qu’ils rendront visite aux Cataractes de Shawinigan. Ils seront ensuite de retour devant leurs partisans, vendredi et samedi, afin d’y affronter les Remparts de Québec et le Titan d’Acadie-Bathurst.

Le capitaine de retour

Le pilote de la formation saguenéenne retrouvera quelques visages familiers au sein de son alignement. En effet, son capitaine Zachary Lavigne effectuera un retour au jeu après avoir manqué les deux dernières rencontres des siens.

«Ça fait du bien de le revoir. C’est un de nos grands leaders et je ne suis pas inquiet que ça va nous aider pour la suite des choses», a lancé son assistant-adjoint Jérémy Groleau.

Yanick Jean pourra également compter sur Liam Murphy et Jérémy Diotte, qui ont terminé de purger leur suspension.

Une fois de plus, les Saguenéens devront se priver des services de leur jeune sensation de 16 ans Hendrix Lapierre, incommodé par des symptômes de commotion cérébrale.

Le gardien de but Alexis Shank sera devant le filet des Chicoutimiens jeudi soir face aux Cataractes, tandis que son substitut Daniel Moody verra également de l’action au cours du week-end.