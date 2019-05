Un yacht de luxe d’une valeur de 45 M$ est échappé dans la mer par un cargo et c’est évidemment une perte totale

Les temps sont durs pour les gens riches et célèbres!

Alors que l’on apprenait hier que le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, avait déboursé 600 millions de dollars pour une toile qui n’en vaudrait que deux millions, un autre milliardaire a vu un de ses investissements tomber à l’eau. LITTÉRALEMENT.

Voici Pier Luigi Loro Piana.

AFP

Ce beau monsieur est l’héritier (lui aussi) de la fortune de son grand-papa Pietro, qui a fondé en 1924 la compagnie de vêtements haut de gamme Loro Piana.

Il y a trois ans, Pier Luigi s’est payé un petit cadeau, le super-yacht My Song, qui est apparemment un des plus beaux bateaux du monde. (Ou plutôt, «était». On y reviendra...)

Le yacht My Song mesure («mesurait») 130 pieds et malgré le fait qu’il pèse («pesait») 105 tonnes, il est («était») capable d’atteindre une vitesse nautique de 30 noeuds.

On peut («pouvait») le voir au départ de toutes les courses les plus prestigieuses du monde et il avait remporté, en 2017, le trophée du meilleur yacht de sa taille aux World Superyacht Awards.

Félicitations My Song!

Image Baltic Yachts

Mais tout ça, c’était avant la nuit de dimanche à lundi dernier.

Alors qu’une tempête faisait rage dans la mer des Baléares, à l’est de l’Espagne, le super yacht de Monsieur Loro Piana était transporté à bord d’un immense cargo de 138 mètres.

En effet, après avoir passé l’hiver dans les Caraïbes, le vaisseau de luxe était attendu à la régate de Porto Cervo, sur l’île de Sardaigne en Italie, une course qu’il avait remportée l’an dernier.

Or, le socle sur lequel reposait le yacht sur le pont sur cargo (un socle qui avait été conçu, fabriqué, et garanti par le manufacturier du yacht de 45 millions de dollars) s’est soudainement effondré, plongeant la vedette nautique dans la Méditerranée.

Le choc fut terrible et le yacht de luxe fut démoli.

ESCLUSIVA - Direttamente interpellata dalla nostra redazione in relazione alla perdita del 130’ My Song di Pigi Loro Piana, la compagnia Peters&May, incaricata del trasporto dello yacht dai Caraibi a Genova risponde con un… https://t.co/PxZONd15qj pic.twitter.com/amd2SFuLEC — Giornale della Vela (@giornalevela) 28 mai 2019

La carcasse flottante a longtemps dérivé avant d’être aperçue à 40 milles nautiques au nord-est de Minorque (Espagne).

La firme chargée de transporter le yacht, Peters & May, a par la suite publié un communiqué dans lequel elle décrit les circonstances de l’incident.

Selon selon ce dernier, des efforts seraient toujours en cours pour tenter récupérer le bateau.

Toutefois, plusieurs observateurs croient plutôt ces efforts sont vains, le super-yacht étant une perte totale, au grand désarroi des amateurs de sports nautiques de luxe.

Quant au beau monsieur Loro Piana, on n’a pas encore eu de ses nouvelles.

On va laisser de l’eau couler sous les ponts avant de nous jeter à l’eau et de le contacter...

