Une ado de Farnham escortée à son bal par plus de 500 motocyclistes

Une adolescente a fait une arrivée plus que remarquée à son bal de finissants en fin de semaine à Farnham, en Montérégie.

Plus de 540 motocyclistes venus de partout au Québec l’ont en effet escortée jusqu’à l’aréna où se tenait l’événement.

Comme plusieurs ses camarades de l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand, Liana Adam voulait personnaliser son arrivée sur le tapis rouge du bal.

Atteinte d’amyotrophie spinale de type 2, une maladie dégénérative qui empêche notamment à ses muscles de se développer, elle ne voulait pas arriver en véhicule adapté.

«On ne savait pas trop comment faire mon entrée parce que je trouvais ça un peu plate de sortir d’une van adaptée (...) C’est là que ma mère a eu l’idée de contacter Martin», a dit la jeune fille en entrevue à l’émission «Denis Lévesque».

«À Farnham, tout le monde arrive d’une façon spéciale à son bal. J’avais deux amis qui avaient une moto, je me suis dit qu’ils pourraient l’entourer, mais ils avaient vendu leur moto! Je me suis demandé ce qu’on allait faire pour Liana. Je suis suivais un peu Martin sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que je ne perdais rien à l’appeler», a ajouté sa mère Mélanie Houle.

Martin Duhamel précise qu’il a tout de suite dit oui, étant certain de pouvoir réunir au moins 30 motocyclistes.

«J’ai juste créé un événement que j’ai publié le dimanche matin à 6h (...) Le soir on était déjà plus de 200 inscrits. Au final, quand on est arrivé au point de rencontre à Farnham, on était 544!», a-t-il raconté.

M. Duhamel ajoute qu’il a dû prévenir les autorités policières de la région en voyant le nombre de participants augmenter.

«Quand j’ai vu la proportion que ça prenait, je n’ai pas eu le choix de contacter la police pour leur indiquer notre présence, la raison, l’itinéraire (...) La Sûreté du Québec nous a escortés du Tim Hortons à l’endroit de son bal. Les pompiers ont pris des camions pour bloquer des rues. Toute la ville s’est mobilisée pour l’événement.»

«Mémorable»

Liana est revenue sur l’émotion qu’elle a ressentie en voyant les centaines de personnes réunies pour l’accompagner.

«On devait se rejoindre au Tim Hortons. Mon père m’a dit de fermer les yeux avant d’arriver. Je ne savais pas trop pourquoi. Une fois que j’ai ouvert les yeux, j’ai vu la panoplie de personnes autour de moi en train de me filmer, de me donner des petits cadeaux, de crier pour m’accueillir avec une haie d’honneur», a-t-elle raconté.

«J’étais assez émue de voir autant de monde se déplacer pour mon bal. Je n’aurais jamais pensé ça (...) Mon bal, c’était vraiment important pour moi pour signifier tous les efforts que j’ai faits. Alors, avoir une entrée comme ça, c’est assez mémorable!»