Une championne québécoise qui continue d’écrire son histoire

Marie-Ève Dicaire a rencontré lundi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, profitant de son passage à l’hôtel de ville pour signer le livre d’or et recevoir des félicitations méritées.

Celle qui défendra son titre IBF des poids super-mi-moyens contre la Dominicaine Lina Tejada dans moins de 20 jours est devenue la première Québécoise à mettre la main sur une ceinture mondiale, le 1er décembre.

«J’ai eu une rencontre énergisante et inspirante avec Marie-Ève. [...] C’est un plaisir de faire ta connaissance et j’ai très hâte à ton combat du 23 mars au Casino de Montréal», a écrit Mme Plante sur son compte Twitter.

Dicaire a remporté ses 14 combats professionnels jusqu’ici, tous par décision des juges.