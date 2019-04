Une décision que pourrait regretter Andrei Svechnikov

Le jeune Andrei Svechnikov continue d’en apprendre beaucoup à sa première année complète dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et lundi, il a su qu’affronter Alexander Ovechkin à poings nus n’était pas la meilleure idée.

Certes, les Hurricanes de la Caroline ont varlopé les Capitals de Washington 5 à 0 pour savourer un premier triomphe en trois matchs dans leur série de premier tour, mais après la rencontre, le principal sujet de conversation était sans contredit le K.-O. encaissé par la recrue de 19 ans aux mains d’«Ovie».

Ce dernier a envoyé son compatriote au pays des rêves à l’aide de quelques frappes en plein visage. Ayant eu besoin d’aide pour retraiter au vestiaire, Svechnikov a vraisemblablement subi une commotion cérébrale et il risque de manquer les prochaines parties des siens qui seront évidemment cruciales.

«Il a un effet spécial sur tout le groupe, moi compris. Donc, quand j’ai vu la scène, ça m’a rendu malade. J’ai encore mal au ventre juste à y penser, a commenté l’entraîneur-chef des “Canes”, Rod Brind’Amour, au quotidien The News & Observer. Je suis allé le voir après la première période et il ne semblait pas en bon état.»

«Je n’ai pas arrêté d’y songer pendant tout le match. Je déteste assister à cela, c’est le genre de chose que vous ne souhaitez jamais voir. Je me sens mal pour lui et j’espère qu’il prendra du mieux bientôt», a ajouté le défenseur Dougie Hamilton.

Néanmoins, les porte-couleurs de la Caroline ont semblé fouettés par la perte de Svechnikov et ont dominé les champions en titre de la Coupe Stanley, ce qui pourrait constituer l’étincelle tant attendue après deux défaites décevantes dans la capitale américaine.

«C’est un incident malheureux, mais il s’agit de notre frère et on va se tenir debout pour chacun d’entre nous, a affirmé Warren Foegele, auteur de deux buts et une mention d’aide, lundi. Nous savions qu’il nous fallait cette victoire, non seulement pour nous, mais pour lui.»

Ovechkin s’explique

De son côté, Ovechkin s’est contenté de rappeler en ses mots le déroulement de son combat, précisant que le résultat n’était pas le dénouement visé.

«Je ne suis pas un grand combattant, lui non plus. Il m’a demandé de se battre et je lui ai dit oui. J’espère qu’il s’en remettra, vous ne voulez jamais voir un gars blessé ainsi», a-t-il résumé.

Les deux formations se retrouveront jeudi à Raleigh pour le quatrième duel de la série.