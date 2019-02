Une entreprise de camionnage victime d'intimidation

Une entreprise de camionnage qui a décidé de s'implanter dans la métropole en 2015 est victime de menace, d'intimidation et de vandalisme, a appris TVA Nouvelles. Ce week-end, 17 de ses véhicules ont été vandalisés.

Des vitres fracassées, des portières égratignées et des pneus crevés: les pertes sont estimées à au moins 60 000 $.

Le Groupe Transteck se spécialise dans le service aux transporteurs, tel que le déplacement de véhicules lourds et légers depuis le début des années 2000.

L'entreprise, dont le siège social est situé à Québec, n'avait jamais eu de problèmes avant 2015, quand elle a décidé de s'implanter à Montréal.

«Il faut croire, avec les événements du week-end dernier, que notre entreprise dérange à Montréal. Parce que, nous, on est vraiment présents aux États-Unis, au Canada, et les joueurs sont plus importants sur le marché américain. Et on n'a aucun problème», explique David Hains, président de Groupe Transteck.

«Ça ébranle les employés. Les employés, pour nous, c'est vraiment un atout principal. C'est le moteur de l'entreprise», affirme M. Hains.

Le dossier a été remis au Service de police de la Ville de Montréal, pour qu'il enquête.

Le Groupe Transteck offre une récompense de 5000 $ à quiconque fournira des renseignements concernant ces actes de vandalisme, et permettra de faire avancer l'enquête.