Une équipe de hockey gagne un tournoi après s’y être rendue «sur le pouce»

Ce n’est pas une simple fermeture de route causée par les mauvaises conditions météorologiques qui allait empêcher les Bulls de Bedford, une équipe de niveau junior A, de prendre part à un tournoi et même de le gagner.

Le vendredi 15 février dernier, la formation de la Montérégie a été confrontée à un dilemme peu commun au moment où elle était à bord d’un autobus en direction d’un tournoi de hockey organisé à Baie-Saint-Paul : rater un match ou atteindre l’objectif coûte que coûte.

À cause de la météo, une partie de la route 138 était interdite aux poids lourds. L’autobus des Bulls, qui a été le premier véhicule arrêté par les employés du ministère des Transports, ne pouvait donc pas aller plus loin que Beaupré, situé à 55 kilomètres de Baie-Saint-Paul.

Il était 18 h 30 et les Bulls devaient sauter sur la glace de l’aréna Luc-et-Marie-Claude à 21 h 50.

«Le Ministère a mis le panneau de fermeture tout juste devant nous», a raconté Sandra Ditcham, gérante, entraîneuse-adjointe, directrice de la catégorie junior à Bedford et mère d’un des joueurs des Bulls.

Les joueurs, tous âgés de 18 à 21 ans, étaient amèrement déçus, mais la partie n’était pas encore perdue.

«Mon mari [Martin Chevalier] est sorti de l’autobus et a commencé à arrêter les voitures et expliquer notre situation», a poursuivi Mme Ditcham.

C’est donc en faisant «du pouce» que les 15 joueurs et leurs équipements ainsi que les entraîneurs et l’entourage de l’équipe ont pu se rendre à Baie-Saint-Paul, où ils ont remporté le titre dans leur catégorie.

«Les dernières "poches de hockey" sont arrivées à 21 h 49 à l’aréna, a dit Mme Ditcham. Les gars se sont habillés et ont sauté sur la glace.»

Bons samaritains

Sans la générosité d’une douzaine d’automobilistes, les Bulls n’auraient jamais pu disputer leur premier duel, qu’ils ont d’ailleurs remporté 8 à 4 après avoir pris un retard de 4 à 1.

«De la façon dont nous avons dû nous rendre au tournoi, nous nous sommes dit que nous n’allions certainement pas lâcher, a indiqué l’entraîneur-adjoint Sylvain Lapointe. Ensuite, les gars ont commencé à jouer en équipe et nous avons eu le vent dans les voiles pendant tout le tournoi.»

Parmi les bons samaritains qui ont offert leurs services de chauffeurs se trouvaient un touriste français et son fils de 12 ans, en voyage de ski au Québec.

«Ils n’avaient jamais vu une partie de hockey de leur vie et ils ont finalement assisté à trois de nos matchs, dont la finale», s’est réjouie Mme Ditcham.

«Il y a des gens qui embarquaient des joueurs, d’autres, des bâtons ou des sacs d’équipement», s’est souvenu M. Lapointe.

Les organisateurs du tournoi ont aussi donné un coup de main aux Bulls en ne tentant pas de rattraper le retard qu’ils avaient pris pendant la journée.

«Il y a des bénévoles qui sont restés pris dans leur cour à cause de la neige, ce qui a causé un délai, a expliqué l’animateur loisirs et culture à la Ville de Baie-Saint-Paul Marc-Olivier Bouchard, qui était responsable du tournoi. Je n’ai pas poussé afin de faire avancer les choses plus rapidement pour donner un peu plus de temps à l’équipe. Les joueurs ont ainsi pu être prêts à temps.»

Carey Price le porte-bonheur

Autre anecdote, les Bulls avaient l’appui de nul autre que Carey Price. Une semaine avant le tournoi, le gardien du Canadien de Montréal était allé faire de la pêche sur glace dans une pourvoirie appartenant à des amis de Mme Ditcham et son époux.

«Je lui ai demandé s’il pouvait enregistrer une vidéo pour souhaiter bonne chance à l’équipe et il a accepté», a dit Mme Ditcham.

Il va sans dire que tous les gens impliqués dans cette aventure s’en souviendront longtemps.

«Cela fait 15 ans que je suis dans le hockey mineur et je n’ai jamais entendu parler d’une histoire comme celle-là. C’est une expérience qui a uni les gars», a indiqué Mme Ditcham.

«Ils vont raconter cette histoire-là toute leur vie», a renchéri M. Lapointe.