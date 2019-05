Une immense foire de vélos usagés aura lieu ce week-end et c’est l’occasion de vendre ou d'acheter un vélo à petit prix

Besoin d’un nouveau vélo? Envie de vous débarrasser de votre vieille bécane? Ça tombe bien, car l’immense Foire de Vélos Usagés de Verdun est de retour pour une troisième année du 17 au 19 mai.



Organisée par L’Atelier Wellington, cette foire est un évènement rassembleur de vente et d'achat de vélos de seconde main.



Si vous êtes un acheteur, rendez-vous à l’atelier le samedi ou dimanche matin afin de trouver la perle rare (et ce à prix doux). En plus des vélos usagés en vente, il y aura aussi des vélos tout neufs à vendre à rabais.

À noter qu’il y aura des vélos pour tous les types de cyclistes (enfants, adultes, hybrides, montagnes, routes, etc.). L'équipe de L’Atelier sera sur place pour vous assister durant votre achat et s’assurer que vous faites un bon achat, selon vos besoins.



Si vous êtes un vendeur, vous pourrez apporter votre vélo à L’Atelier le vendredi 17 mai entre 14h et 20h et le 18 mai avant 14h. Vous devrez débourser 5$ pour «enregistrer» votre vélo à la vente. Vous fixerez ensuite le prix de vente que vous désirez. Vous n’aurez qu’à repasser à l’atelier le mardi 21 mai suivant pour récupérer votre argent ou votre vélo invendu. Pas plus compliqué que ça!



Tous les détails de cette foire de vélos usagés ici.

Pour des idées de sorties et pour faires des trouvailles 100% locales, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!