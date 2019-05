Cette maison à vendre pour 699 999$ vous donnera envie d'inviter des amis pour un BBQ

Cette maison présentement à vendre au coput de 699 999$ vous donnera clairement envie d'organiser un BBQ et d'inviter des amis à souper.

Ce cottage entièrement rénové et construit en 2016 offre plusieurs commodités très intéressantes notamment trois chambres, une salle de bain somptueuse et un magnifique balcon.

Capture d'écran/ Du Proprio

Capture d'écran/ Du Proprio

La maison est située dans un quartier paisible et agréable de Villeray, tout près de la station de métro Jarry et de sa promenade. Cette demeure est à proximité de tous les services et de plusieurs commerces spécialisés. Un petit plus à considérer!

Capture d'écran/ Du Proprio

Capture d'écran/ Du Proprio

Cette construction possède une grande luminoité et un espace de vie à aire ouverte.

Capture d'écran/ Du Proprio

Capture d'écran/ Du Proprio

L'îlot dans la cuisine crée un espace de réception assez vaste pour accueillir ses convives sans soucis.

Capture d'écran/ Du Proprio

Capture d'écran/ Du Proprio

Capture d'écran/ Du Proprio

La magnifique terrasse est unique en son genre et clairement aménagée pour recevoir plusieurs amis. Elle donne envie de préparer un BBQ et de siroter quelques cocktails en bonne compagnie.

Capture d'écran/ Du Proprio

Capture d'écran/ Du Proprio

Capture d'écran/ Du Proprio

Capture d'écran/ Du Proprio

