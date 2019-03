Une nouvelle stratégie canadienne contre les commotions cérébrales

La communauté canadienne du sport de haute performance a dévoilé lundi à Calgary les lignes directrices de sa nouvelle stratégie en matière de commotions cérébrales liées au sport, le tout visant à protéger les athlètes du pays et ceux de la prochaine génération.

Selon l’initiative mise de l’avant par les médecins en chef du Réseau des instituts du sport olympique et paralympique (RISOP) du Canada, d’À nous le podium (ANP), du Comité olympique canadien (COC) et du Comité paralympique canadien (CPC), tout athlète soupçonné d’avoir subi une commotion cérébrale devra se retirer de son entraînement ou de sa compétition pour être évalué sur-le-champ.

D’ailleurs, il est recommandé qu’un thérapeute du sport certifié, un physiothérapeute, un chiropraticien ou un médecin du RISOP du Canada, du COC ou du CPC soit présent à la séance ou à l’événement sportif en question.

De plus, tous les organismes nationaux de sport olympique d’hiver et d’été à risque élevé devront compter sur une politique et un protocole à jour, relatifs notamment à la sensibilisation vis-à-vis les commotions cérébrales. Également, il est suggéré à quiconque pratiquant un sport à haut risque de se soumettre à plusieurs évaluations cliniques pendant l’entre-saison.

«Les lignes directrices s’appuient sur la fondation déjà établie par Parachute Canada et le RISOP du Canada, illustrant le désir du Canada de protéger la santé et le mieux-être des athlètes», a mentionné dans un communiqué, Dr Andy Van Neutegem, directeur des sciences de performance, recherche et innovation d’ANP. «Atteindre l’excellence est l’objectif ultime de tous les programmes de haute performance au Canada, en protégeant toujours la santé et la sécurité de nos athlètes et entraîneurs.»

La stratégie canadienne est désormais en vigueur et concerne entre autres les athlètes qui se prépareront aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de Tokyo, tout comme les participants des Jeux panaméricains et des Jeux parapanaméricains prévus cette année à Lima.