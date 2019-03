Une sénatrice, ex-militaire, affirme avoir été violée à l’armée

Une sénatrice américaine, ex-militaire de carrière, a affirmé mercredi avoir été violée par un supérieur lorsqu’elle était dans l’armée, expliquant n’avoir pas dénoncé son agresseur, car elle n’avait « pas confiance dans le système ».

Martha McSally, une républicaine de l’Arizona, a livré son témoignage au début d’une audition de la commission de la Défense qui entendait des victimes d’abus sexuels dans l’armée.

Ce combat « est profondément personnel », a affirmé l’élue de 52 ans, qui a passé 26 ans dans l’armée de l’air.

Elle a été la première femme à avoir piloté un avion de chasse au combat puis commandé un escadron de combat.

« Je suis aussi la rescapée d’une agression sexuelle dans l’armée », a-t-elle dit.

« Je ne l’ai pas signalée », car « je ne faisais pas confiance au système à l’époque », a-t-elle ajouté. « J’avais honte et j’étais désorientée ».

Elle n’a pas révélé le nom de son agresseur, ni quand les faits se seraient passés.

« J’ai été pourchassée et violée par un officier supérieur », a-t-elle continué, expliquant avoir décidé de parler de ce traumatisme seulement des années plus tard.

À l’époque, les scandales d’abus sexuels s’accumulaient dans les forces armées qui, selon la sénatrice, y apportaient « une réponse vraiment inadéquate ».

Elle a été « horrifiée » par la façon dont l’armée a réagi à son témoignage, et a assuré avoir failli démissionner « par désespoir » après 18 ans passés dans l’armée.

« Comme d’autres victimes, je pensais que le système me violait une nouvelle fois », a expliqué Martha McSally, visiblement très émue.

Elle a finalement choisi de ne « pas abandonner » et de devenir « une voix pour les femmes » dans l’armée, puis en politique.

Elle a également souligné qu’à son entrée à l’École de l’armée de l’air, en 1984, « les agressions et le harcèlement sexuel étaient courants et les victimes souffraient le plus souvent en silence ».

La sénatrice a dénoncé la responsabilité de la hiérarchie militaire, affirmant que pendant sa carrière, elle avait vu de nombreuses « faiblesses dans les processus de prévention des agressions sexuelles, d’enquête et de jugement ».

Une autre sénatrice républicaine et ancienne militaire, Joni Ernst, élue dans l’Iowa, avait également révélé en janvier qu’elle avait été violée alors qu’elle était à l’université.