Veut-on encore des CPE?

On se demande parfois si, par idéologie, essentiellement, les gouvernements ne sont pas en train de mettre la hache dans le réseau des Centres de la petite-enfance...

L’aversion du Parti libéral du Québec envers le réseau des CPE était connue. Le tandem Charest-Couillard n’a pas mis la clé dans la porte, mais ce n’est pas à force d’avoir tout fait pour affaiblir le réseau.

Pendant les 15 années du règne libéral, on a négligé les CPE au profit des garderies privées, lesquelles, comme tant d’autres choses auxquelles touchaient les libéraux, ont été politisées, voire même instrumentalisées pour le financement du parti. Rappel :

«Le ministre de la Famille, Tony Tomassi, rejette toute forme d'enquête sur d'éventuels liens entre l'octroi de places en garderie privée et des dons au Parti libéral du Québec.

AgenceQMI

Dans la région des Laurentides, en 2008, près de 70 % des nouvelles places privées à 7 $ ont été attribuées à des individus qui ont garni les coffres du PLQ de 50 000 $ au cours des dernières années, a révélé le Parti québécois, mardi. Parmi les administrateurs ou promoteurs visés, le porte-parole péquiste en matière de famille, Nicolas Girard, a insisté sur le cas de Samir Alahmad, lui-même vice-président de l'Association des garderies privées du Québec.»

Oui, l’indigne époque des garderies Tomassi...

Maternelles 4 ans : quelle complémentarité?

Aujourd’hui, la Coalition avenir Québec s’entête, essentiellement par idéologie, à mettre en place in réseau de maternelle 4 ans qui, sans aucun doute, nuira au réseau des CPE. Suffit de faire revue des publications et des études faites à propos du milieu de vie optimal pour ce groupe d’âge pour s’en convaincre.

Photo d'archives, Simon Clark

On se souviendra de la triste déclaration du (alors) député Éric Caire l’an dernier à propos d’une (autre) étude qui indiquait que le meilleur milieu de vie pour le groupe d’âge 4 ans demeurait le Centre de la petite-enfance. Débonnaire, Caire avait rejeté l’étude du revers de la main en indiquant ceci «Je veux bien qu’une étude me dise que j’ai tort, vos enfants ont été mal servis, mais ce n’est pas vrai, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise.»

Ah bon. Phoque les z’études comme on dit, les spécialistes, kossa donne! On va croire le député Caire sur parole.

En septembre 2018, à la tête d’un groupe de l’UQAM qui se penchait sur la question, une sommité québécoise en la matière, la chercheuse Nathalie Bigras, avançait aussi qu’il valait mieux miser sur les CPE plutôt que la maternelle 4 ans.

«Les résultats confirment la supériorité des CPE en ce qui concerne la qualité des interactions, déjà observée dans plusieurs études québécoises, conclut Nathalie Bigras.»

François Legault, isolé, avait réagi rapidement pour rejeter la conclusion de ces travaux... avant même de pouvoir les consulter puisque la documentation était préliminaire. Les chefs des autres partis avaient tous offert un autre son de cloche et apprécié le travail de recherche.

Acharnement idéologique

Et voilà bien ce qui cloche ici. Quand on entend le gouvernement de la CAQ traiter des maternelles 4 ans, c’est toujours en fonction du lien inextricable entre sa promesse électorale (Legault avait insisté sur le fait qu’il démissionnerait s’il ne les mettait pas en place) et les maternelles elles-mêmes.

Que ce soit les travaux de Nathalie Bigras, ou ceux d’une autre sommité québécoise en la matière, Christa Japel, il importe de s’intéresser aux études comparatives et empiriques en ce qui a trait au milieu de vie des enfants de 4 ans.

Comme en toutes choses, il n’y a pas unanimité. La CAQ s’appuie essentiellement sur les travaux d’Égide Royer comme caution pour justifier le réseau des maternelles 4 ans (suffit de consulter la documentation sur le site du parti en lien avec cette question). Mais faire fi des études, nombreuses, importantes, qui pointent autrement, c’est de l’acharnement idéologique.

D’ailleurs, quand j’entendais jeudi la journaliste Martine Biron à l’émission L’heure du monde de Radio-Canada affirmer que «les sommités, les intellectuels du milieu de l’éducation appuient la décision du gouvernement de la CAQ d’imposer les maternelles 4 ans», j’ai eu une pensée pour celles et ceux qui ont publié les études et les nombreux travaux dont je parle ici.

La réalité est beaucoup plus nuancée.

À l’antenne régionale de Radio-Canada en Outaouais, j’ai traité plus d’une fois de ce sujet. Sur le terrain, quand on implante une classe de maternelle 4 ans dans un milieu donné, surtout en zone rurale où la population est moins dense, les deux réseaux se cannibalisent.

À partir du moment où les administrateurs des maternelles 4 ans ont accès aux listes des enfants en CPE, le recrutement est facile. Sans compter que l’on a fait chuter la subvention par enfant pour ce groupe d’âge en CPE tout en rendant la maternelle 4 ans gratuite. Jeudi encore, le son de cloche que l’on avait de la CAQ c’est que les maternelles 4 ans recevraient tout le financement nécessaire pour que cette promesse-phare soit accomplie.

Qu’en est-il du financement pour les CPE? Ce réseau trop négligé et depuis trop longtemps?

Si on voulait continuer à affaiblir ce réseau et le vider du groupe d’âge 4 ans, on ne ferait pas autrement.