[VIDÉO] Des habitants de Lanaudière rivalisent d’esprit, de vitesse et de coquinerie aux Galeries Joliette

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’équipe du Sac de Chips a mis le cap sur la belle région de Lanaudière pour tourner un premier épisode de sa nouvelle série Dans le temps de le dire.

Nous avons installé notre studio mobile en plein cœur des Galeries Joliette (les plus perspicaces devineront que ce centre commercial est situé à Joliette) et nous avons sollicité la participation des magasineurs.

Dans ce nouveau jeu, on demande aux concurrents de dire, le plus rapidement possible, trois items faisant partie de la catégorie nommée par l’animatrice.

Et franchement, les Joliettains n’ont pas déçu, avec leurs réponses aussi farfelues que rigolotes.

C’est à voir dans la vidéo ci-haut!