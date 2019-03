[VIDÉO] La parodie porno d’Apex Legends s’intitule «Ass Sex Legends»

Règle #34 de l’Internet: si ça existe, il y a une version pornographique.

Le jeu Apex Legends est tellement populaire en ce moment, qu’il n’est pas surprenant d’en voir une parodie «cochonne». Même qu’on s’y attendait plus tôt!

Message à mes supérieurs: sachez que j’ai seulement regardé ce contenu louche pour bien faire mon travail.

La parodie, intitulée «Ass Sex Legends», est une production de WoodRocket et est diffusée sur le site Pornhub. Une bande-annonce a été publiée sur YouTube pour en faire la promotion. Pas de panique, le clip suivant n'est pas très épicé.



Le film fait plusieurs références évidentes à Apex Legends, mais aussi à ses compétiteurs Fortnite et PUBG. On mentionne même les emotes et Carlton!

Il y a aussi quelques dialogues qui feront rire les gameurs, comme «Ça, ce n’est pas une microtransaction», une réplique dite par l’actrice Charlotte Sartre lorsqu’elle voit le membre d’Isiah Maxwell.

Bref, je m’en vais effacer mon historique de navigateur.