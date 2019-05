[VIDÉO] Le député Marc Tanguay «recherche» la ministre de la Justice

Avec sa couleur habituelle, le député libéral de LaFontaine, Marc Tanguay, a dénoncé le silence de la ministre de la Justice, Sonia LeBel, dans le dossier du projet de loi 21 portant sur la laïcité de l’État.

Il a fait cette intervention aujourd'hui à l'Assemblée nationale, lors de la période de questions.

M. Tanguay a d’abord fait allusion au passé d’animateur du président de l’Assemblée nationale, François Paradis.

«M. le Président, vous avez fait de la télévision. Vous vous rappelez de l'émission Avis de recherche? Ce matin, on lance un avis de recherche: où est la ministre de la Justice, première conseillère du gouvernement, notamment en matière de droits et libertés, notre charte québécoise?» a-t-il lancé.

«Elle doit déconseiller à ce gouvernement-là, M. le Président, d'appliquer la clause dérogatoire, et tout ça, sous menace du bâillon. Aujourd'hui... Et en plus [...] tous s'entendent qu'il y aura quoi, M. le Président? Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre? De nombreuses contestations judiciaires», a ajouté le porte-parole libéral en matière de Justice.

«Avis de recherche: où est la ministre?» a-t-il conclu promptement.

Et pourtant, tout ce temps-là, elle était devant lui.